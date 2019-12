Tilburger Joris te Booij voelt er niks voor om als een brakke eend het water in te duiken

Cromvoirt maakt zich op voor invasie van golflief­heb­bers tijdens KLM Open

18 december Over 9 maanden verandert Cromvoirt in het golfmekka van Nederland en misschien ook een beetje van België. Tijdens het internationale golftoernooi KLM Open verwacht de organisatie - verspreid over 4 dagen - 50.000 bezoekers te verwelkomen. Het KLM Open strijkt van 17 tot en met 20 september 2020 voor de eerste keer neer op golfbaan Bernardus in Cromvoirt.