Tilburger Mike Schilder langer bij Landstede

,,Ik heb hier de afgelopen twee jaar met heel veel plezier gespeeld en ben hier nog niet klaar", stelt de geboren Eindhovenaar. Schilder begon op zijn tiende met basketbal bij High Five in Tilburg en speelde vanaf zijn veertiende bij Den Bosch, waar hij voor zijn vertrek naar Zwolle een vaste waarde was.

De laatste twee jaar kampte de guard met wat blessures, nu is hij volledig hersteld. ,,Die ellende is achter de rug, ik voel me fit. En naast die twee blessureperiodes heb ik me goed kunnen ontwikkelen bij Landstede Basketbal, dus ik verwacht dat we komend seizoen weer met een representatief team kunnen strijden om de prijzen", aldus Schilders.