Tilburger Nepomuceno aan de basis van FA Cup-sprookje Oldham Athletic: ‘Je wilt iedereen laten zien dat je zo'n club kunt pakken’

Op het iconische Craven Cottage leek er door een snelle treffer van Denis Odoi na rust geen vuiltje aan de lucht voor Fulham, de nummer een-na-laatst van de Premier League. Maar Oldham Athletic, dat de tiende positie bezet in de League Two, richtte zich op en zorgde door treffers van Sam Surridge en Callum Lang voor een nieuw sprookje in de vaak als magisch bestempelde FA Cup.

En dat gebeurde. Nepomuceno frommelde zich in de 88ste minuut knap vrij bij de cornervlag en leverde vervolgens een haarscherpe voorzet af op Lang, die de bal het laatste zetje gaf. ,,De assist voor de winnende goal, ja... Dat is mooi meegenomen. Natuurlijk waren we na blij in de kleedkamer, maar daarna ben ik naar Nederland gegaan, naar mijn familie. Dat is de manier waarop ik de overwinning heb gevierd. De FA Cup is echt een groot toernooi, een van de grootste bekers in Engeland. Heel mooi dat je een ronde verder bent.”