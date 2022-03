Tilburger Van Gool meldt zich bij WK indoor af voor 60 meter

FCK De Hommel draait na rust op volle toeren; Bossche zaalvoet­bal­lers rukken op naar plaats drie

Het is voor de zaalvoetballers van FCK De Hommel een seizoen van pieken en dalen. De Bosschenaren willen in de kampioenspoule niet voor spek en bonen meedoen. Met de zwaar bevochte 4-3 winst op HV/Veerhuys is er voor even een derde plaats.

11 maart