Tilburgs bokstalent ‘Storm’ wil zich meten met de wereldtop: ‘In Amerika boksen is het ultieme’

Na acht operaties is Van Balkom uit Ber­kel-En­schot weer terug in Nederlands rugbyteam

Rugbyer Rik van Balkom uit Berkel-Enschot liep in september 2019 een compartimentsyndroom in zijn bovenbeen op. Acht operaties waren nodig om de fysieke schade te herstellen. Inmiddels speelt Van Balkom weer in de ereklasse met Oisterwijk Oysters. Een sterk optreden tijdens het Amsterdam Sevens toernooi was voor de Zuid-Afrikaanse bondscoach Dick Muir zelfs aanleiding om hem opnieuw te selecteren voor het Nederlands team.

30 juni