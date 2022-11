Tilburgs schaatstalent Lotte Groenen liet zich niet afleiden door al die camera’s en beeldschermen bij eerste NK

Staat de opvolger van Justin Bijlow bij TOP Oss onder de lat?

Ondanks de huidige achttiende plaats op de ranglijst laat TOP Oss-doelman Thijs Jansen zich dit seizoen op een positieve manier gelden in het Osse Kuipje. Ooit hoopt de huurling van Feyenoord furore te maken in de échte Kuip, waar hij vorig seizoen al derde keeper was.

10 november