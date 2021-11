Tilburgs team Cues&Darts is de sensatie in de eredivisie driebanden

Het enthousiasme spat er vanaf bij de biljarters van het eredivisieteam driebanden van Cues&Darts in Tilburg. Mede daardoor zijn ze dit seizoen de sensatie in de competitie. Waar gaat dit eindigen?

Het verhaal van het team van onder meer Jack van Peer uit Berkel-Enschot begint al een klein beetje op een sprookje te lijken. En dat terwijl de competitie pas halverwege is. Maar vriend nóch vijand had gedacht dat achter de ongenaakbare titelfavoriet SIS uit Uden (met onder meer Dick Jaspers) het Tilburgse Cues&Darts tot de voornaamste achtervolgers zou behoren.

Boos en verdrietig

En dat terwijl het team anderhalf jaar geleden bijna ter ziele was gegaan. Destijds was Het Ivoor in Boxtel de thuishaven, maar de kroegbaas daar had plots geen geld meer voor de eredivisieploeg en beëindigde voortijdig het nog doorlopende contract met de biljarters. ,,We waren heel boos en ook verdrietig”, kijkt Van Peer terug op die periode. ,,Want in eerste instantie zouden wij de licentie om in de eredivisie te kunnen spelen niet mogen meenemen. En dan was het klaar geweest. We hebben dat bij de biljartbond aangekaart en die stelde ons in het gelijk. We hebben de Stichting Driebanden Brabant opgericht, waar de licentie in is ondergebracht. En al vrij snel hadden we met Cues&Darts een heel mooi nieuw onderkomen gevonden voor onze thuiswedstrijden en om te trainen.”

Geluk

Huub Wilkowski uit Sint-Michielsgestel is speler en samen met Van Peer een van de kartrekkers van het team. ,,Vorig seizoen stonden we op de tiende plek in de eredivisie toen de competitie vanwege corona werd afgebroken. Ik denk dat we daarmee geluk hebben gehad, want met nog een paar zware wedstrijden op het programma zou het heel lastig zijn geweest om ons te handhaven.”

Daarom is het zo verrassend dat Cues&Darts het dit seizoen zo goed doet en zich heeft ontpopt tot een van de voornaamste belagers van titelfavoriet nummer 1: SIS uit Uden, met naast Dick Jaspers ook onder meer de Belgische topper Eddy Merckx, Jean van Erp en Raimond Burgman in de gelederen heeft. Maar de line-up van Cues&Darts mag er ook zijn. Er staan liefst tien spelers op de lijst, van wie er elke wedstrijd vier in actie komen.

Quote Ruben en Robinson wonen in Spanje. Toch zijn ze niet heel duur voor ons. Jack van Peer

De talentvolle Tilburger Volkan Cetin is een van de biljarters die weinig aan spelen toekomt, maar hij doet ook ervaring op in een team dat in de eerste divisie uitkomt. Wie wel geregeld aan tafel verschijnen voor de Tilburgse formatie, zijn de Fransman Pierre Soumagne, de Spanjaard Ruben Legazpi en de Colombiaan Robinson Morales. ,,Hun komst is mede mogelijk gemaakt doordat we Extreme als sponsor kregen”, vertelt Van Peer. ,,Ruben en Robinson wonen allebei in Spanje. Toch zijn ze niet heel duur voor ons. Ze spelen graag in de eredivisie, want daar worden ze betere biljarters van.”

Niet ‘ingevlogen’

In de eerste speelronde van de competitie, toen het sterke SIS de tegenstander was, werden de ‘Spanjaarden’ nog niet ‘ingevlogen’. ,,Omdat we er vanuit gingen dat we die pot toch wel zouden verliezen”, aldus Wilkowski. ,,Dan kunnen we ze beter laten komen, voor wedstrijden waarin het waarschijnlijk spannend wordt.”

Quote Als we de play-offs halen, dan wil ik het nog wel eens zien Jack van Peer

Uiteindelijk plaatsen de beste drie ploegen van de eredivisie zich voor de play-offs om de landstitel. Cues&Darts ligt goed op koers. ,,Maar we moeten wel zorgen dat Ruben en Robinson allebei minstens twaalf wedstrijden spelen in de reguliere competitie, anders mogen ze niet meedoen aan de play-offs”, legt Van Peer uit. ,,Dat gaat bij SIS hoogstwaarschijnlijk gelden voor Dick Jaspers, die vanwege zijn internationale verplichtingen lang niet altijd aan de competitiewedstrijden kan meedoen. Dus als we de play-offs halen, dan wil ik het nog wel eens zien. Het zou wel echt een stunt zijn als wij de landstitel naar Tilburg weten te halen.”