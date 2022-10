Tilburgse Amber Gersjes gaat met ‘lekkere NK-titel’ op weg naar Bakoe: ‘Deze voelt heel fijn’

Amber Gersjes heeft bij het NK in Almere de hoge verwachtingen ingelost en haar tweede titel bij de senioren veroverd. De 25-jarige judoka uit Tilburg was ijzersterk tijdens haar drie partijen in de klasse -48 kg. Het goede gouden gevoel neemt ze mee naar het internationale podium als ze over anderhalve week op de mat verschijnt bij de Grand Slam in Bakoe.

In de finale van het NK won Gersjes met ippon van goede bekende Joshlyn Supusepa, die eveneens op Sportcentrum Papendal traint. Na de geslaagde Uchi-mata-techniek landde Supusepa op haar rug en ging de vuist van Gersjes omhoog. ,,Deze tweede Nederlandse titel voelt heel fijn. Je moet toch maar weer aan de verwachtingen voldoen en dat brengt wel wat druk met zich mee. Maar dat heb ik goed kunnen relativeren. In totaal was dit mijn dertiende gouden medaille bij het NK als je de junioren-klassen ook meetelt. Na de twaalfde van vorig jaar dacht ik even dat de dertiende een probleem zou worden, maar dat is gelukkig niet gebeurd.”

Pakking controleren

Waar video’s van veel partijen van Gersjes online te vinden zijn, waren de eerste twee opponenten Annalin Exel en Milou Hendriks voor haar onbekend. ,,Tegenstanders kunnen beelden van mij natuurlijk opzoeken en een plan maken, maar ik wist niet wat ze zouden gaan doen. Ik ging die partijen in met het plan om te scoren, de pakking te controleren en de tegenstander op te jagen. In beide partijen ging dat goed, ik voelde me sterk en heb mijn tegenstander de hele tijd goed kunnen controleren.”

Quote Zij was iets groter dan mij. Dat kom ik niet vaak tegen in mijn klasse Amber Gersjes

,,In de eerste partij kwam ik relatief snel tot twee scores en heb ik ook nog wat nieuwe technieken kunnen toepassen”, vervolgt de Tilburgse. ,,Daarna stond ik al in de halve finale. Het werd een leuke pot, ik ben de hele wedstrijd actief gebleven, heb de score gezocht en het op de grond afgemaakt met een armklem. Zij was iets groter dan mij en dat kom ik niet heel veel tegen in mijn klasse. Dat maakte het interessant en leuk.”

Op de rug

In de finale stond Gersjes wel tegenover een bekende, want met Supusepa traint ze bijna dagelijks. ,,Vaak krijg je dan een statische partij, maar ik heb hetzelfde plan gemaakt als in de eerdere ronden: focus op mezelf, pakking goed en op zoek gaan naar een score. Binnen twee minuten heb ik de winst naar me toe kunnen trekken. Eerst scoorde ik een waza-ari en niet lang daarna gooide ik haar op de rug met een Uchi-mata-techniek: ippon. Dat voelde echt heel fijn.”

Naar Bakoe

Tijdens het weekend van het NK in Almere stond in Abu Dhabi ook de Grand Slam op het programma, maar Gersjes koos voor het NK als voorbereiding op de Grand Slam in Bakoe. ,,De Nederlandse selectie is verdeeld over de toernooien in Abu Dhabi en Bakoe. Ik vind het fijn om dit gouden gevoel mee te nemen naar de Grand Slam. Alles staat in het teken van de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Deze titel bij het NK is een goede stap, maar helpt me niet aan punten op de wereldranglijst. Ik sta nu op de 36e plaats en heb goede hoop dat ik me voor de Spelen kan gaan plaatsen, maar op weg naar Parijs is er nog veel ruimte voor ontwikkeling.”

Volledig scherm Amber Gersjes heeft Joshlyn Supusepa op haar rug geworpen en pakt zo de Nederlandse titel. © Orange Pictures