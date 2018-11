Tilburgse atlete Van Velthoven hoopt op ‘thuiswedstrijd’ EK cross: ‘Duim voor me’

,,Dit is niet normaal. Ik moet hier even aan wennen hoor. Ik heb nog niet eens mijn ouders gesproken”, zegt een blije Julia van Velthoven in de dictafoons die in de tent achter de finish onder haar neus geschoven zijn. De 24-jarige Tilburgse kwam daar als vijfde deelneemster aan het internationale crossgala van de Warandeloop aan.De Zwitserse Fabienne Schlumpf was na 8300 meter hardlopen bij de Beekse Bergende snelste, voor Jip Vastenburg die zich met die prestatie kwalificeerde voor het Europees kampioenschap dat over twee weken op hetzelfde parcours gelopen wordt.