Tilburgse honkballer wil zijn nummer terug: ‘Dan ben ik als honkballer weer compleet’

Honkbalclub Blue Lions uit Tilburg komt maar niet in zijn ritme. De ploeg van coach Edel Cárdenas verloor zondag in Tilburg van het Eindhovense PSV: 16-18. Blue Lions’ derdehonkman Rupertson Straker (35) had niet zijn beste dag. De op Curaçao geboren Tilburger zou het liefst met een ander shirtnummer spelen.

De zoon van Rupert Straker honkbalt sinds-ie het zich kan herinneren. ,,Op Curaçao wordt het met de paplepel ingegoten”, zegt de papa van Rujen (7). ,,Mijn vader honkbalde ook. Hij was in zijn honkbaltijd heel bekend op Curaçao. En hij liet mij kennismaken met honkbal. Zoals ik dat nu doe met mijn zoon. Rujen speelde dit jaar zijn eerste echte wedstrijd. Ik ben een trotse vader, die zijn liefde voor de sport doorgeeft.”

Opvallende spelers

De wedstrijd begint om twee uur ‘s middags, maar eindigt pas na zessen. Regen zorgt voor een lange onderbreking. De ploegen ballen daarna in de regen verder. De wedstrijd kent een grillig verloop. Na een achterstand van 5-11, buigt Blue Lions de zaak om: 14-13 na acht innings. Het blijkt uiteindelijk niet genoeg voor de zege. PSV raakt in de negende inning zowat elke geworpen bal. Bij Blue Lions vallen Lex van den Nouweland en Boyd Smetsers op. Eerstgenoemde slaat vier hits in vijf beurten, Smetsers knalt drie punten binnen. ,,En met mij was het drie keer niks”, zegt Straker. ,,Geen enkele hit, en ik kwam maar niet in mijn spel.”

Straker speelde bijna tien jaar voor Yellow Rangers, de Tilburgse honkbalclub die ter ziele ging. Hij stapte acht jaar geleden over naar Blue Lions. Als kind op Curaçao droomde Straker van een profcarrière in de Major League. Geen geheel onrealistische droom. Straker was talentvol, en Curaçao is verhoudingsgewijs sterk vertegenwoordigd op het hoogste honkbalniveau ter wereld. Een op de tienduizend Curaçaoënaars bereikt het walhalla. Dat is een ongekend hoog aantal. En mannen als Kenley Jansen en Ozzie Albies zijn er zelfs toonaangevende spelers. ,,Honkbal is op Curaçao wat voetbal in Nederland betekent”, aldus Straker. ,,Er komen ook regelmatig Amerikaanse scouts naar het eiland.”

Droom kwam niet uit

Zijn droom is geen werkelijkheid geworden. ,,Ik ging op mijn twaalfde naar Nederland”, legt Straker uit. ,,Te vroeg. Hier ben je niet zo in beeld. De droom is uit elkaar gespat, en daar heb ik het weleens moeilijk mee. Wat als? En weet je, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het te aanvaarden is. Je raakt steeds verder weg van de Major League.”

Straker speelt met het shirtnummer 93. ,,Niet dat dat nummer me ongeluk brengt”, zegt hij. ,,Want welk nummer ook dat je draagt: je moet presteren. Maar van kinds af aan speelde ik met nummer twee. Jaren geleden had ik voor het seizoen in de haast het verkeerde tenue gepakt. En dat bleef mijn honkbaltenue. Die twee was een soort talisman, die voelde vertrouwd aan. Ik mis dat nummer, en dat nummer mist mij. Dat weet ik zeker. Eerlijk gezegd, wil ik de twee terug. Zodat ik als honkballer weer compleet ben.”