Tilburgse judoka Jur Spijkers blij met onverwachte kans als invaller: ‘Ik ben klaar voor het EK ’

Spijkers (23) vindt het jammer dat de aanleiding zo vervelend is, maar is ook blij met de kans die hij krijgt. ,,Dit wordt mijn eerste EK bij de senioren. En ik ben er klaar voor. Want in mijn achterhoofd had ik er rekening mee gehouden dat ik misschien zou mogen invallen voor Henk of Roy Meyer. Bij het EK mogen er per gewichtsklasse twee deelnemers meedoen die aan de voorwaarden hebben voldaan. Ik had dat ook, maar Henk en Roy zijn nog in de race voor de Olympische Spelen, dus zij kregen voorrang. Maar omdat dit het laatste evenement van het jaar was, heb ik er met mijn trainer samen voor gezorgd dat ik optimaal fit ben.”