Tilburgse karateka voert financieel gevecht voor deelname aan de sport: ‘Ik draai ieder dubbeltje om’

,,Hoe vaker ik Nederlands kampioen word, hoe meer druk ik voel”, vertelt Van Lokven die de medailles aan elkaar kan rijgen. In 2021 won ze voor de tiende achtereenvolgende keer het Nederlands kampioenschap in de discipline kata. Bij deze vorm van karate gaat het vooral om het perfect uitvoeren van de techniek. Haar dominantie in deze categorie gaat alles behalve vervelen. Sterker nog: ,,De spanning groeit ieder jaar. Ik heb niets meer te winnen, alleen wat te verliezen.”

Financiële problemen

Niet alleen haar titel, maar ook de sport staat voor Van Lokven al jaren op het spel. Er raast een financieel spook door de carrière van de karateka, die nationaal alles gewonnen heeft wat er te winnen valt. ,,Ik moet alles zelf betalen. Van vliegtickets tot een trainer en van wedstrijddeelnames tot trainingsfaciliteiten. Het loopt iedere maand in de duizenden euro’s.”

Quote Hoe lang houd ik dit nog vol, denk ik dan? Kan ik niet beter stoppen? Samantha van Lokven (27)

Met haar sport verdient Van Lokven geen rooie cent, daarom staat ze 32 uur per week aan de rand van een zwembad. ,,Ik ben zweminstructeur. Dat is hartstikke leuk, maar bovenal noodzakelijk. Zonder deze baan wordt het voor mij heel moeilijk om de sport te bekostigen.”

En zelfs met een drukke baan blijft het behelpen voor de tienvoudig Nederlands kampioene. ,,Hoe lang houd ik dit nog vol, denk ik dan? Kan ik niet beter stoppen? Op die momenten haal ik kracht uit mijn doorzettingsvermogen. Dit is mijn droom en passie. Dat laat ik niet zomaar schieten.”

De rest van de benodigde euro's zamelt ze in via crowdfunding. Hiermee geeft ze gulle gevers de kans om de karateka een financieel steuntje in de rug te geven. ,,Mede dankzij deze donateurs ben ik nog actief in de sport. Hoe lang dat nog zo is, durf ik niet te zeggen, maar ze maken het voor nu in ieder geval dragelijker.”

Verborgen passie

En dat allemaal voor iemand die al 21 jaar actief is in de vechtsport. Als zesjarig meisje was ze fanatiek op zoek naar een nieuwe sport. Na een open dag bij sportinstituut Ooms in Tilburg wist ze het zeker. Geen hockey, tennis of voetbal, maar karate. ,,Het beviel meteen bij de eerste les. Alsof ik m’n verborgen passie had gevonden.”

Nadat ze in 2012 haar zwarte band in karate behaalde, stapte ze onder leiding van oud-wereldkampioen Raymond Snel over naar zijn dojo in Leeuwarden. ,,Een hele eer. Raymond was door al zijn ervaring de juiste persoon om mij naar de top te helpen. Hij zei zelfs: ‘Ik ga jou Nederlands kampioen maken’. Daar kon ik in het begin heel erg om lachen. Ik geloofde zijn praatjes niet, maar kijk waar ik nu ben. Hij heeft zijn gelijk gekregen.” Tien Nederlandse titels later, is het meer dan ‘wat praatjes’ gebleken.