Tilburgse kasseienvreter Timo Roosen over Parijs-Roubaix: ‘Iedere keer hopen dat je er weer levend uit komt’

Met WK voor de deur raakte hockeyer Simon Dalderop zwaar gebles­seerd: ‘De fysio was ineens mijn beste vriend’

Na tien maanden toekijken is Simon Dalderop (21) terug in de verdediging van HC Den Bosch. Door een zware kruisbandblessure miste hij het de play-offs, het WK met Jong Oranje en driekwart van het huidige seizoen. ,,Je bent zo benieuwd waar je zonder die blessure had kunnen staan.”

3 april