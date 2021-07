Tilburgse kickbokser gaat eindelijk zijn debuut maken bij ONE: ‘Ik zal en moet winnen’

VIDEO Groenen ziet olympische droom alsnog uitkomen: ‘Dit is iets heel bijzonders’

3 juli Jackie Groenen namens Nederland naar de Olympische Spelen… als voetbalster? Over een paar weken wordt het hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid, maar als je dit een jaar of tien geleden voorspeld had, had de goedlachse Tilburgse je vermoedelijk voor gek verklaard.