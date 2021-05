Tilburgse linesman Joep Leermakers actief bij finale van de play-offs op hoogste niveau in Duitsland: ‘Daar doe je het toch voor’

Tilburger Joep Leermakers staat vanmiddag op het ijs in Berlijn als linesman bij de eerste wedstrijd van de play-offs in de DEL1, het hoogste niveau in Duitsland. Om 14.30 uur nemen Eisbären Berlin en Grizzlys Wolfsburg het tegen elkaar op in de eerste wedstrijd van de best-of-three-serie om de Duitse landstitel.

Leermakers (39) was vrijdagavond nog actief als lijnrechter bij de beslissingswedstrijd in de halve finale tussen Adler Mannheim en Grizzlys Wolfsburg. ,,Daarna kreeg ik een telefoontje van de DEL-organisatie met het bericht dat ik zondagmiddag ook in Berlijn van de partij zou mogen zijn. Hartstikke mooi; daar doe je het toch allemaal voor”, aldus Leermakers, wiens activiteiten op het ijs veel tijd opslokken, maar niet veel geld in het laadje brengen.

,,Ik krijg een onkostenvergoeding en ook mijn reis- en verblijfskosten worden betaald. En die onkostenvergoeding is wat lager dan vorige jaren. Vanwege corona hebben de spelers een salarisoffer gebracht en ook wij als arbiters en linesman hebben een duit in het zakje gedaan.”

Quote Dit seizoen heb ik 30.000 kilometer gereden voor het ijshockey. De afgelopen maand heb ik 16 of 17 wedstrij­den gedaan Joep Leermakers

Leermakers heeft ook nog 'gewoon’ een fulltime baan als accountmanager in de ict, is ook nog deejay en werkt -buiten coronatijd - soms in de horecazaak van zijn schoonouders. ,,Gelukkig kan ik onderweg ook veel doen als accountmanager. In de auto zit ik vrijwel continu te bellen en ook in mijn hotel kan ik prima werken.” En dan denkt zijn thuisfront ook goed mee. ,,Ik ben mijn vriendin en mijn schoonouders veel dank verschuldigd. Anders zou het niet kunnen. Dit seizoen heb ik 30.000 kilometer gereden voor het ijshockey. De afgelopen maand heb ik zestien of zeventien wedstrijden gedaan. Terwijl we thuis met een grote verbouwing bezig zijn...”

Tilburg Trappers

Leermakers vindt het een eer dat hij opnieuw - voor de vijfde keer - een rol mag spelen in de finale van de play-offs op het hoogste niveau in het Duitse ijshockey. ,,In de kwartfinales van de play-offs waren er nog tien scheidsrechters en tien lijnrechters actief, in de halve finales waren dat er nog maar zes en vijf en nu in de finale nog vier en vier. En dan te bedenken dat ik de eerste maanden van het seizoen niet in de DEL actief kon zijn omdat die organisatie het te riskant vond om mij vanwege corona steeds Duitsland in en uit te laten reizen. Toen heb ik nog wel een paar wedstrijden in de Oberliga bij Tilburg Trappers gedaan. Eind januari kreeg ik toch groen licht van de DEl. En nu sta ik in de finale.”

Geen fouten

Of hij na het duel van zondagmiddag nog een keer in actie mag komen, is nog niet bekend. Leermakers: ,,Het kan in twee wedstrijden klaar zijn, maar er kan ook een derde duel komen. En dan nog is het maar de vraag wie ze daarvoor aanwijzen. Het is in ieder geval belangrijk dat ik het goed blijf doen, dat ik geen fouten maak en niet opval in negatieve zin. Maar het is sowieso al fijn dat ik bij de laatste vier zit.”

Kartonnen poppen

Hij vindt het enorm jammer dat er geen publiek in de ijshallen aanwezig mag zijn vanwege het coronavirus. ,,We kijken tegen allemaal van die kartonnen poppen aan die ze er hebben neergezet om het toch nog een beetje vol te laten lijken. Maar die typische play-offs-sfeer, die missen we allemaal. Nu zijn het net oefenwedstrijden, die wel van groot sportief belang zijn. In deze omstandigheden maak je wel wat vaker een praatje met spelers en coaches. Dat is leuk, maar uiteindelijk willen we allemaal wedstrijden in volle ijshallen.”

Volledig scherm DJ Joepie Fourtie: Joep Leermakers tijdens een online-evenement. © Marlies Van Iersel