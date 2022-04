Tilburgse studenten maken korte metten met stoffig imago korfbal: ‘Het voelt alsof we allemaal broers en zussen zijn’

Korfbal een saaie sport? Niets van waar, vinden de Tilburgse studenten van Korfbal Vereniging Melmac. De club telt inmiddels drie studenteams en ruim zeventig leden en leeft volop bij de jongeren. ,,Wat er zo leuk is aan korfbal? Gemengd spelen en douchen, want bij Melmac kun je scoren", zegt een van de speelsters met een knipoog.

Amy houdt op de reservebank de ‘buitenaardse’ knuffel Alf tijdens de korfbalwedstrijd tussen de studenten van Melmac en korfbalclub Terda uit Breda stevig in haar armen. ,,Mascotte Alf is leuk. Hij heeft ook een paar jaar bij mij gewoond. Alf gaat altijd mee naar onze studententoernooien”, zegt ze. ,,Als het kan hangen we ‘onze knuffel’ dan aan de (korfbal)paal. Je hebt het vandaag weer kunnen gezien. Hij heeft ons geluk gebracht.”

In zaal 2 van het sportcentrum van de Tilburgse Universiteit heeft het gemengde korfbalteam van SKV Melmac zojuist de kampioenstitel veroverd in de vierde klasse. De Tilburgse studenten schreeuwen na de zege op Terda uit Breda ‘kampioenen, kampioenen’ en geven elkaar een chique champagne-douche.

Promotie

,,Vanwege onze prachtige overwinning vandaag, maar vooral omdat we min of meer ‘verplicht’ zijn gepromoveerd van de vierde naar de derde klasse”, legt Stefan Rietjens uit. ,,We korfballen onderaan de ladder, maar klimmen toch een trapje hoger. De trede van de vierde klasse wordt door het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond als het ware onder ons weggezaagd. Daardoor ‘promoveren’ alle teams van de vierde naar de derde klasse.”

Volledig scherm Mascotte Alf van Melmac. © Peter de Bruijn

Speelster Annemiek van Run is in het duel met Terda met drie scores goed voor zowat een kwart van de productie. ,,We gaan deze overwinning de hele middag in onze bar vieren tijdens de derde helft”, voorspelt de master-studente forensische psychologie.

Bierlid

,,We zijn ook wel van het borrelen. Er wordt straks in de bar vast nog wel een ‘teamplank’ besteld”, zeggen oud-bestuursleden Anne van den Biggelaar en Jeanine Klomp die het Brabantse duel met drie andere toeschouwers hebben gevolgd. Wat het karakter van Melmac is? Er heerst een open sfeer. Er is ruimte voor iedereen. Sommige komen alleen om te trainen en doen niet met de activiteiten mee, anderen zijn juist lid vanwege die activiteiten of vanwege het vele bier. Die zijn bierlid.”

Quote Dat gemengde voegt iets toe. Er zijn ook een paar relaties ontstaan; de Mel­mac-kop­pels Anne van den Biggelaar

,,Wat er zo leuk is aan korfbal? Gemengd spelen en douchen, want bij Melmac kun je scoren”, antwoorden de meiden met een smile. ,,Dat is een fabeltje natuurlijk.” Korfbal is nog steeds een wat ondergewaardeerde sport met een stoffig imago vinden de twee. Anne: ,,Dat komt ook omdat je op de middelbare school de sport niet speelt zoals die echt is. Het gaat heel snel. Het is een leuk, best lastig spel om te zien en te spelen.”

,,Het voelt alsof we allemaal een soort van broers en zussen zijn, één grote familie”, vult Jeanine aan. ,,Sommige jonge studentenkorfballers komen als een soort van puppy’s binnen. Die zie je bij onze vereniging opbloeien. Best wel grappig”, vindt Anne. ,,Dat gemengde voegt iets toe. Er zijn ook een paar relaties ontstaan; de Melmac-koppels.”

Vriendengroep

,,Volgens mij heeft bij onze club inmiddels zowat iedereen corona gehad”, zegt Astrid. ,,Het sporten met elkaar en weer bezig zijn heb ik gemist. Er zijn naast korfbal ook andere activiteiten zoals de maandborrels, een cycling dinner, pubquiz, Ranking the Melmakkers, een eindbarbecue, het sinter-kerst-feest en niet te vergeten in oktober ons korfbaltoernooi om de befaamde Alf-Trophy ”, somt ze op. ,,We zijn een echte vriendengroep. Veel studenten die in Tilburg op kamers gaan kennen in eerste instantie niemand. De korfbalvereniging is dé manier om met andere jongeren kennis te maken.”