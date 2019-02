Tilburgse wervelstorm raast door Kenston Arena; Trappers wint ruim

Mitch Bruijsten opende het doelpuntenfestijn in Duisburg. Met een magere 0-1 voorsprong traden beide ploegen de korte onderbreking tegemoet. Hierna stak een Tilburgse wervelstorm op die pas in de 26ste minuut ging liggen. In een tijdsbestek van vijf minuten raasde Trappers door de Kenston Arena en scoorde viermaal, via Bruijsten, Reno de Hondt, Ivy van den Heuvel en Alexei Loginov die terugkeerde in de wedstrijdopstelling.