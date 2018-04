Timo Roosen met 'goede benen' te laat binnen in Roubaix

Vriendin Lobke slaakte een zucht van verlichting. Iets meer dan 35 minuten na winnaar Peter Sagan draaide Timo Roosen dan toch nog de wielerbaan van Roubaix op. Samen met Timo's vader Mart was ze zichtbaar blij dat hij er eindelijk was. Roosen zelf baalde vooral. ,,Ik had goede benen, maar één val gooide alles in het honderd", klonk het teleurgesteld uit de mond van de kopman van Lotto-Jumbo.

De sinds kort in Tilburg wonende Goirlenaar ging al op de eerste kasseienstrook bij Troisville tegen de vlakte. ,,En daarna is het nog ver. Helemaal in je eentje", merkte hij zuur op. Roosen werd 163 kilometer voor het einde op een nat stuk verrast door een val voor hem. ,,Ik had er daarvoor alles aan gedaan om voorin te zitten, maar dat lukte niet. Daardoor zat ik achter die val. Ik kon nog wel links het veld insturen, maar er kwam toch nog iemand achterop gereden. Daardoor viel ik."

Ook bleek een van de klikpedalen beschadigd te zijn. ,,Ik kon er niet meer in komen. Eerst dacht ik dat het aan het vuil lag. Uiteindelijk heb ik toch moet wisselen. Op dat moment reed ik volgens mij wel als laatste in de koers."

Parijs-Roubaix-drama

Vervolgens kwam Roosen terecht in een typisch Parijs-Roubaix-drama. ,,Even wist ik niet wat ik moest doen toen ik daar zo reed. Doorrijden maar, besloot ik. Ik had goede benen en het voelde goed." De renners in de groepjes die hij stuk voor stuk bij beende, stapten echter ook allemaal af. ,,Die waren er kennelijk klaar mee. Maar goed, de benen waren nog altijd oké en doorrijden dus maar."

Hij vond het iets vanzelfsprekends. ,,Dit is Parijs-Roubaix. Als daarvoor al niet gemotiveerd bent om hem uitrijden, dan ben je volgens mij nergens voor gemotiveerd."

'Onderweg krijg je gewoon niks mee'

Een beetje op adem gekomen, vroeg Roosen zich vervolgens wel af of hij wel op tijd binnen was gekomen. Toen hij hoorde dat zijn achterstand ongeveer 35 minuut bedroeg, viel hem dat niet eens tegen. Ook wilde hij weten wie er gewonnen had. ,,Onderweg krijg je gewoon niks mee. Zelf mijn eigen ploegleiderswagen kon ik via het oortje niet bereiken. Zo ver reed die bij me vandaan. Af en toe wat ruis, dat was het wel", zo schetste hij zijn eenzame tocht richting Roubaix.

Het was de tweede keer dat Roosen de helleklassieker reed. En finishte. ,,Dit is een mooie koers, met een prachtig parcours. Dit zijn de wedstrijden waarvoor ik het doe. En je wordt er met het oog op de toekomst nog sterker van ook."