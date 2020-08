Toch nieuwe gezichten bij eerste training Trappers

De ploeg van trainer Bo Subr was toen goed op dreef. Trappers was als nummer 1 geëindigd in de Oberliga Nord en was klaar voor de play-offs met daarin ook de beste acht ploegen van de Oberliga Süd. Er was de Tilburgers veel aan gelegen om de algehele Oberligatitel te heroveren die ze een jaar eerder waren kwijtgeraakt, in een zinderende allesbeslissende vijfde play-off-finalewedstrijd tegen EV Landshut.

Nieuwe gezichten

Aanvaller Ties van Soest (20 jaar, uit Son en Breugel) gaat in Tilburg studeren en haakt na jaren bij Düsseldorf en een Amerikaans avontuur aan bij Trappers. En de veelbelovende 17-jarige goalie Jowin Ansems keert bij Trappers terug op het oude nest na drie jaar in de jeugdopleiding bij Iserlohn. ,,Jowin gaat met ons meetrainen en keept zijn wedstrijden straks normaal gesproken in het tweede team”, aldus trainer Bo Subr, die blij is dat de aftrap van het seizoen is gegeven. ,,Volgens mij heeft iedereen er enorm zin in. Laten we hopen dat corona niet voor een tweede keer roet in het eten gooit.”