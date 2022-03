Toekomstteam Tilburg Trappers steggelt met de bond: ‘Schijnbaar zijn topteams bang voor ons’

Het Toekomstteam van Tilburg Trappers heeft zich met speels gemak ten koste van Yeti’s Breda geplaatst voor de halve finales van de play-offs in de eredivisie ijshockey, het tweede niveau in Nederland. Na een 6-1 overwinning op zaterdag, volgde zondag een 8-2 zege in deze best-of-two. Trainer Dennis ten Bokkel was dan ook tevreden.

Wat is de belangrijkste winst van dit tweeluik?

Ten Bokkel: ,,Dat we er heelhuids doorheen zijn gekomen. Blessures kun je niet gebruiken in de play-offs. Wij waren als eerste geëindigd in de competitie en zij als laatste. Dus het zou raar zijn geweest als zij ons hadden uitgeschakeld.”

Waarom deden Nino Hessels en Wouter Sars niet mee?

,,Daar hebben we vorige week flink over gesteggeld met de bond. Die jongens zitten normaal gesproken bij ons eerste team, dat in de Oberliga uitkomt. Maar qua leeftijd mogen ze nog bij ons meedoen. Maar om in de play-offs mee te mogen spelen, moet je minimaal vijf wedstrijden in de competitie hebben meegedaan.”

En dat hebben Sars en Hessels niet. Duidelijk, toch?

,,Nou... We hebben eerst een voorronde gespeeld en daarna is de competitie ingedeeld in een ere- en een eerste divisie. Wij haalden de eredivisie en die zou over 14 wedstrijden gaan. Maar vanwege corona is dat ingekort tot zeven. Dan kom je dus veel minder makkelijk aan je vijf duels. Nino heeft er vier...”

Maar de bond was onvermurwbaar?

,,Ja, vooralsnog wel. Mede omdat mede-titelkandidaten Eindhoven en Amsterdam hebben aangegeven dat de regels wat hen betreft strikt worden toegepast. Schijnbaar zijn ze bang voor ons. Ik denk niet dat er nog verandering in de zaak komt, maar wie weet.”

Wie waren de uitblinkers bij jullie tegen Yeti's?

,,Met name de jongens die ook soms of vaak bij het Oberligateam meedoen. Dus goalie Jowin Ansems bijvoorbeeld, en Marvin Timmer. Maar het is ook prettig dat we een brede selectie hebben. Dat kunnen veel andere ploegen op dit niveau niet zeggen.”

Wie is de volgende tegenstander?

,,Groningen. En dat is andere koek dan Yeti's. Die ploeg heeft als enige van ons gewonnen in de competitie. Dus het wordt spannend. Groningen speelt normaal gesproken altijd op zaterdag thuis. We moeten even kijken of wij vrijdag of zondag ons thuisduel spelen.”

Kwartfinales play-offs eredivisie: Trappers Toekomstteam - Yeti's Breda 6-1 en 8-2; Gijs Groningen - Capitals Leeuwarden 6-0 en 1-3; Amsterdam Tijgers - Hijs Hokij Den Haag 9-4 en 7-2; Eindhoven Kemphanen - Dordrecht Lions 4-0 en 10-2.