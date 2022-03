Toekomstteam Trappers in play-offs twee keer overtuigend voorbij Yeti's Breda

Tilburg Trappers niet in actie: duel met aartsri­vaal afgelast

In het thuisduel met Icefighters Leipzig lukte het Tilburg Trappers nog om een team op de been te krijgen, maar vanwege coronaperikelen en blessures lukt dat niet voor de wedstrijd met aartsrivaal Hannover Scorpions. De wedstrijd van zondagmiddag is afgelast.

11:07