Toekomstteam Trappers leunt op ijzersterke conditie

De formatie van de coaches Dennis ten Bokkel en Levy Houkes leidde met 0-3 in Dordrecht op bezoek bij Lions, toen de wedstrijd werd stilgelegd en later definitief gestaakt. Een wak in het ijs was daarvan de oorzaak. ,,En omdat er nog geen twee volledige periodes voorbij waren, moet de wedstrijd helemaal opnieuw worden gespeeld”, vertelt Tilburger Marvin Timmer, een van de spelers van het Toekomstteam van Trappers. ,,Dat is wel zuur voor ons natuurlijk. Eerder in de competitie hebben we daar onze enige nederlaag geleden en daar waren we nu revanche voor aan het nemen.”

Blessures

Die competitie was nog de eerste divisie, waarvan de beste vier uit Zuid en Noord samen nu de eredivisie vormen en de rest verder gaat als eerste divisie. ,,Dat we ons zouden plaatsen voor de eredivisie had ik wel verwacht, maar niet dat we zo veel zouden winnen”, aldus de 18-jarige Timmer, die vorig seizoen al geregeld en dit seizoen af en toe mee mag doen bij het Oberligateam van Trappers. ,,Vorig seizoen vaker omdat er toen in die ploeg veel blessures waren bij aanvallers. Nu is dat meer bij verdedigers, waardoor andere jongens uit ons team nu wat vaker meedoen in de Oberliga. Ik blijf gewoon mijn best doen en ben er klaar voor als ze me vragen. Elke wedstrijd met dat team is een prachtige ervaring voor jongens zoals ik. Maar het Oberligateam heeft dit seizoen 14 aanvallers, dus het is logisch dat ik minder vaak word opgeroepen.”

Titelfavoriet

In de eredivisie is Amsterdam Tigers volgens Timmer de titelfavoriet. ,,Die ploeg heeft alles nog gewonnen. Ik ben benieuwd wat wij tegen hen kunnen presteren.” Zondagmiddag speelt het Toekomstteam van Trappers een uitwedstrijd tegen Yeti's Breda, maar wel op Stappegoor. ,,Yeti's is ontstaan uit een samenwerking met onze club en er is een afspraak dat ze een aantal thuiswedstrijden in Tilburg afwerken. Mooi dat deze daarbij zit.” In de 'enkele’ competitie in de eerste divisie won het team van Timmer met de nodige moeite met 2-0 van Yeti's. ,,Ook op Stappegoor, maar toen was het een thuiswedstrijd, haha.”

België

Het Toekomstteam is grotendeels gelijk aan dat van vorig seizoen, toen de competitie na één speelronde al werd afgebroken vanwege corona. ,,Er zijn wel twee jongens bij gekomen die in België speelden: Lucas Pot en Efrem de Coen. Of daar plek voor was? Als niemand geblesseerd is, moeten twee spelers op de tribune bij onze wedstrijden. Want we hebben een grote selectie. Ik heb dat zelf nog niet meegemaakt; er wordt een beetje gerouleerd”, aldus Timmer, die qua opleiding in een tussenjaar zit en nu bij een supermarkt werkt.

Play-offs

Hoewel het Toekomstteam van Trappers gemiddeld jonger is dan de meeste andere ploegen in de competitie, is het gebrek aan ervaring niet doorslaggevend, vindt Timmer. ,,Wij zijn bijvoorbeeld conditioneel heel sterk. Daar kun je ook wedstrijden mee winnen.” Of het realistisch is om over het kampioenschap te praten op dit tweede niveau in Nederland (onder de BeNeLeague)? Timmer twijfelt. ,,Als we er in ieder geval voor zorgen dat we de play-offs halen en dan moeten we maar kijken wat er mogelijk is.”

Volledig scherm Het Toekomstteam van Trappers. © Pix4Profs / Joris Knapen