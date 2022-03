Toekomstteam Trappers pakt na zenuwslopend slot de titel in de eredivisie

Het Toekomstteam van Tilburg Trappers heeft zich verzekerd van de titel in de eredivisie ijshockey, het tweede niveau in Nederland. De ploeg van de coaches Dennis ten Bokkel en Levi Houkes won zaterdagavond de tweede wedstrijd van de best-of-three finale op bezoek bij Amsterdam Tigers met 3-5, na het eerste duel een week eerder in eigen huis al met 4-3 te hebben gewonnen.

Trappers kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Niels Lemans tekende voor de 0-1 in de eerste periode. Die stand bleef op het bord staan tot de eerste pauze. In het tweede bedrijf werd het spel van beide kanten steviger.

Overtreding

Tigers incasseerde de meeste straffen en Trappers wist daar van te profiteren. Eerst kwam het op 0-2 via Jimmy Versluis, waarna Tigers via Lance van Duin wat terug deed. Diezelfde Lance van Duin maakte zelf de overtreding die zou resulteren in de 1-3 van, opnieuw, Lemans.

Spanning

Er leek dan ook geen vuiltje aan de lucht voor Trappers bij de start van de derde periode. Het duurde echter slechts enkele seconden voordat Tigers weer de spanning terugbracht: 2-3. Niet veel later stonden de Tilburgers vanwege straffen ook nog eens anderhalve minuut met twee man minder op het ijs. Dit leek tot een goal te leiden, maar de scheids wuifde de treffer weg omdat het doel van z’n plek was verschoven voordat de puck erin belandde. Overigens schoof het doel opvallend vaak van zijn plek in de Jaap Edenhal, waar minder diep wordt geboord om de palen vast te zetten.

Op en neer

Amsterdam kwam uiteindelijk wel op gelijke hoogte, maar pas tijdens een volgende man-meer-situatie. Daarna ging het spel veel op en neer, maar was het opnieuw Trappers dat op voorsprong kwam via Chay Schults. Trappers bleef in de zenuwslopende slotfase overeind en toen de Tilburgers met twee man meer op het ijs stonden, maakte Marvin Timmer aan alle onzekerheid een einde. En kon het feestje van de jonge Tilburgers in Amsterdam beginnen.

Oberligateam

Het eerste team van Tilburg Trappers begint komende vrijdag aan de tweede ronde van de play-offs in de Duitse Oberliga. Tegenstander is dan Memmingen Indians of Starbulls Rosenheim. De ploeg van Dave Livingston begint met een uitduel in deze best-of-five en speelt zondag om 15.00 uur in eigen hal de tweede wedstrijd.