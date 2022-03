Toekomstteam Trappers wint in dying seconds van Amsterdam Tigers

Na een vroege goal van Amsterdam Tigers, duurde het even voordat Toekomstteam voor het eerst het net vond. Uiteindelijk was daar een powerplay van de bezoekers in de tweede periode voor nodig. De jonge benen van Trappers wisten twee keer in de omschakeling de Amsterdammers te verrassen en zo kwam het op een 2-1 voorsprong. Tigers sloeg nog in het tweede bedrijf terug door via een powerplay goal en een discutabele derde doelpunt, waarbij Trappers-goalie Jowin Ansems gehinderd leek te worden, weer op voorsprong.