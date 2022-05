Toernooidirecteur Daan Slooter verwacht duizenden mensen in Croimvort: ‘Als je van golf houdt, wil je hier komen kijken’

Het was dinsdag een drukte van belang op de driving range en putting area van de ‘Bernardus’ in Cromvoirt. Geen wonder. Vanaf morgen strijden 150 topspelers van all over the world om een prijzenpot van maar liefst 2 miljoen dollar. De winnaar gaat met drie ton naar huis. En dan hanteert de Dutch Open nog maar het minimum instap prijzengeld van de DP World Tour, de nieuwe naam van de PGA European Tour.