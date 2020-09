Toeval bezorgt ‘prop’ Peters een contractje in Perpignan

,,Ik raakte in gesprek met de eigenaar van de sportzaak en hij vroeg me naar het niveau waarop ik rugby speel”, blikt Peters terug. Dát hij die sport beoefent, had de man blijkbaar al wel geconcludeerd toen hij de Bosschenaar zag. Pas 17 jaar, 1.87 meter lang en 133 kilo schoon aan de haak. Eén grote spierbundel. ,,Die eigenaar bleek een goede vriend van de directeur van de rugbyclub in Perpignan, waar dat de meest populaire sport is, groter dan voetbal. Een uur later zat ik op kantoor bij die directeur.”