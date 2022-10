Toon van Spaandonk uit Oisterwijk grijpt zijn kans in Rugby Europe Super Cup

Rugbyers Toon van Spaandonk en Rik van Balkom van Oisterwijk Oysters nemen momenteel met Delta deel aan de Rugby Europe Super Cup. In het duel met Brussels Devils wist Van Spaandonk afgelopen weekend twee try’s te drukken. Zaterdag is Iberians uit Spanje in Amersfoort de tegenstander van Delta.

De Rugby Europe Super Cup telt zes wedstrijden, waarvan er inmiddels vier zijn gespeeld. Zijn selectie voor Delta kwam voor de 21-jarige Toon van Spaandonk uit Oisterwijk in eerste instantie als een verrassing. ,,In de aanloop naar het huidige rugbyseizoen werd mij gevraagd of ik voor Delta wilde spelen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen”, aldus Van Spaandonk. ,,Dit is het voorportaal voor het Nederlands team. Via Delta wil ik mij in de kijker te spelen bij de bondscoach van het Nederlands team.”

Optimaal voorbereiden

Om zich optimaal voor te bereiden op de wedstrijden met Delta en de competitie in de ereklasse bij Oysters heeft Van Spaandonk zijn werktijden aangepast. ,,We trainen met Delta drie keer per week in Amersfoort. Daarnaast train ik nog mee met Oysters. Ik werkte eerst 32 uur per week als verzorgende in de ouderenzorg. Als ik zaterdagmiddag een wedstrijd had gespeeld, kon ik zondagochtend tijdens mijn werk vaak nauwelijks lopen. Nu werk ik nog 24 uur per week en ben ik in de weekenden vrij. Daardoor ben ik beter uitgerust voor de trainingen en wedstrijden. Als je topsport wilt bedrijven, dan is dat enorm belangrijk. Ik wil de komende tijd graag ontdekken hoe ver ik kan komen in het rugby.”

Wennen aan elkaar



Waar Van Spaandonk zich met Delta de afgelopen weken nadrukkelijk in de kijker speelde, verloopt de seizoenstart van Oysters in de ereklasse van het Nederland een stuk stroever. De eerste drie duels met ’t Gooi, Haagsche Rugby Club en Eemland gingen verloren. ,,We hebben veel nieuwe spelers en moeten als team duidelijk nog wennen aan elkaar. Zo’n proces kost gewoon tijd. Vorig jaar bestond de ereklasse uit zestien teams en eindigden wij uiteindelijk als negende. Dit seizoen telt de ereklasse twaalf teams. Als wij dit jaar als achtste weten te eindigen, denk ik dat wij een behoorlijk seizoen hebben gedraaid”, constateert Van Spaandonk.

,,Vrijwel alle teams in de ereklasse hebben zich versterkt met een aantal buitenlandse spelers. Het algehele niveau van de competitie gaat daardoor omhoog, maar dat zorgt er tegelijkertijd voor dat de stap van de eerste klasse naar de ereklasse voor teams erg groot wordt.”

Als team beter worden



Van Spaandonk begon al op 4-jarige leeftijd met rugby. ,,Via een kennis mocht ik een keer meetrainen bij de Oysters en daarna was ik verkocht. Later heb ik met het Nederlands U18-team mogen deelnemen aan het EK Rugby in Rusland. Dat was een schitterende ervaring. Mijn volgende doel was om met Oysters in de ereklasse te gaan spelen. Ook dat is gelukt. De komende jaren wil ik graag bij Oysters blijven spelen en met het team nog beter worden. Maar het lijkt mij ook gaaf om nog eens in een buitenlandse competitie te gaan spelen. Dat wil ik zeker nog een keer gaan proberen.”