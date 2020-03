Topjudoka Roy Meyer traint gewoon door… op Curaçao

Meyer kreeg vorige week dinsdagavond te horen dat de Grand Slam in het Russische Jekaterinenburg werd geschrapt. ,,Ik was met één van mijn laatste trainingen bezig richting Rusland toen het nieuws bekend werd, drie dagen voordat de Grand Slam zou beginnen. Mijn trainer adviseerde mij om er even tussenuit te gaan nu het nog kon voor de Olympische Spelen. Ik heb meteen een last minute geboekt naar Curaçao. Lekker even weg met mijn gezin, we hadden één van de laatste vluchten. Eind van de week kom ik weer terug naar Nederland”, laat Meyer telefonisch weten.

De topjudoka uit Breda - die samen met Henk Grol is verwikkeld in een spannende strijd om één olympisch ticket voor Tokio – wacht net als veel collega’s een onzekere tijd. ,,Het EK judo dat gepland stond voor begin mei in Praag ligt er ook al uit. Het zijn veel veranderingen allemaal, we gaan het zien hoe het allemaal loopt. Het is nog te vroeg om te zeggen of mijn voorbereiding voor de Spelen in de war wordt geschopt. Er is nog genoeg tijd om me voor te bereiden, daar maak ik me totaal niet druk om.”