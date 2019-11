Topper Trappers - Herner EV nagenoeg uitverkocht

Krens (HC Tilburg) door sleutel­been­breuk lange tijd uitgescha­keld

11 november Dit is niet het seizoen van Jip Krens. De aanvaller van HC Tilburg maakte tegen Pinoké (2-1 verlies) zijn rentree, maar had zich zijn terugkeer totaal anders voorgesteld. Hij liep een gefragmenteerde breuk in het sleutelbeen op.