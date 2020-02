Topper van Trappers tegen Herner EV al uitverkocht

Herlings wint eerste wedstrijd van het seizoen

9 februari Jeffrey Herlings heeft in Hawkstone Park zijn eerste race van het seizoen gewonnen. Volgens traditie reed de wereldkampioen van 2018 in Engeland een voorbereidingswedstrijd. Glenn Coldenhoff eindigde als tweede, terwijl Roan van de Moosdijk een manche won in de MX2-klasse.