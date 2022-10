Topscorer wijst Heroes op en buiten het veld de weg: ‘Een lekkere wedstrijd voor mij’

De eerste zege in de FIBA Europe Cup is een feit voor Heroes Den Bosch. De regerend landskampioen hield weinig heel van BC Parnu Sadam uit Estland: 87-55. Mede dankzij topscorer Verners Kohs, die in de Lets-Estse competitie al tegen dezelfde ploeg speelde, en aardig wat tips had.

3 minuten en 13 seconden waren ervoor nodig voor Heroes om de eerste score te noteren en het publiek de symbolische toestemming te geven om plaats te nemen op de stoeltjes. Tijdens een Europese wedstrijd, zonder muziek, is drie minuten lang staan wachten op een score, toch iets anders dan in de competitie. De zucht van verlichting was dan ook goed te voelen toen Jito Kok de ban brak.

,,Als ik heel eerlijk ben, hoor ik de muziek niet eens als ik aan het spelen ben”, vertelt Verners Kohs, die een ‘fantastische wedstrijd’ speelde, zoals coach Erik Braal beaamde. ,,Toen ik naar de Nederlandse competitie kwam was die muziek juist nieuw voor mij”, vertelde Kohs over de muziek die tijdens de wedstrijd door de DJ in de Maaspoort wordt opgezet, maar dus in Europese wedstrijden, en afgelopen seizoen ook tegen Belgische club, niet is toegestaan. ,,Maar je merkt ook dat het iets met de fans doet en gelukkig zijn dit geen fans die stil blijven zitten hier!”

Vanaf het moment dat Kohs de wedstrijd in kwam, was hij nauwelijks af te stoppen van achter de driepuntslijn. ,,Natuurlijk was dit een lekkere wedstrijd voor mij. Maar het belangrijkste was natuurlijk het teambelang.”

Quote Het derde en het vierde kwart had wel beter gekund Coach Erik Braal

Op een hapering in het tweede kwart na, waarin het ene na het andere duel onder het bord werd verloren en Parnu Sadam bijna in de wedstrijd werd gespeeld, had Heroes geen kind aan de Estse ploeg. Even voor die slordige fase, had Heroes juist een beetje voorsprong genomen. Braal bleek uiteindelijk precies op het juiste moment even in te grijpen met een time-out, want daarna ging het alleen maar verder bergafwaarts voor de bezoekers.

Volledig scherm Heroes-coach Erik Braal zag zijn ploeg simpel winnen van de Estse tegenstander. © Pix4Profs / Johan Wouters

Betrokken

,,Ik vond inderdaad dat we reboundend gewoon slecht waren op dat moment en dat is zonde, want je hoeft deze ploeg niet het gevoel te geven dat er wat te halen valt”, vertelde de tevreden oefenmeester, die toegaf dat Kohs zeer nauw betrokken was bij de voorbereiding. ,,Natuurlijk was dat voor hem ook eigen belang: hij gaat hierheen en dan wil je er niet met veertig punten afgaan”, gaf Braal met een grote glimlach aan.

,,Het derde en het vierde kwart had wel beter gekund”, bleef Braal kritisch. ,,Het is belangrijk dat we aan het saldo blijven denken: dit is een vrij gelijkwaardige groep qua deelnemers, dus dan zou dat weleens de doorslag kunnen geven.”

Kwartstanden: 16-16. 22-10, 25-12, 24-17. Scores Heroes: Kohs 21, Van der Mars 13, Webster 11, Naar 10, Price 10, Ndow 6, Van Vliet 5, Thomas 4, Kok 4, Helfrich 3.

Volledig scherm Heroes (op archiefbeeld) won simpel van BC Parnu Sadam uit Estland. © Pix4Profs / Johan Wouters