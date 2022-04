Toptransfer voor Rik Sprengers: middenvelder van HC Tilburg naar Kampong

Einde seizoen voor Trappers, dat z’n meerdere moet erkennen in Memmingen

Ook na twee overtime-nederlagen geloofde Trappers er nog in. Op bezoek bij Memmingen móest dinsdagavond wel gewonnen worden om een voortijdig seizoenseinde te voorkomen. Dat lukte niet in het derde duel van de play-offs. Het werd in Duitsland 5-1.

5 april