Topzeilster Bekkering uit Veghel beëindigt succesvolle carrière

DEN HAAG (ANP) - Topzeilster Annemiek Bekkering uit Veghel heeft haar carrière beëindigd. Ze behaalde afgelopen zomer met Annette Duetz olympisch brons in de 49erFX bij de Zomerspelen in Tokio.

De 30-jarige Bekkering, die met Duetz ook twee wereldtitels veroverde, hield haar toekomst op zeilgebied destijds nog open. Nu heeft de afgestudeerd bewegingswetenschapper besloten om voor zichzelf geen nieuwe topsportprojecten meer aan te pakken.

“Ik heb er lang over nagedacht, maar mijn gevoel zegt dat ik alles eruit gehaald heb wat erin zat”, laat Bekkering via het Watersportverbond weten. “Het kan altijd beter en meer, maar om dat te bereiken heb je 100 procent motivatie nodig. Die is er niet meer. Het voelt gewoon af. Het is goed zo. Ik ben blij met mijn keuze, niet opgelucht en zeker ook niet verdrietig. Annette Duetz weet uiteraard van mijn beslissing.”

Bekkering was twaalf jaar actief op topsportniveau. Vanaf 2014 vormde ze een duo met Duetz. Bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 eindigde het koppel als zevende. Vijf jaar later leverde de intensieve samenwerking alsnog olympisch eremetaal op.

“In topsport zijn er veel meer tegenslagen dan overwinningen. Iets winnen is al heel lastig, maar om dat te herhalen moet je nog zo veel harder werken om dat nog een keer te bereiken”, zegt Bekkering. “Ik ben vooral heel trots en blij met de persoonlijke ontwikkeling die Annette en ik hebben doorgemaakt. We zijn heel sterk gegroeid. We raakten niet in paniek als het tegen zat. Kracht en motivatie moeten komen uit groei, uit progressie. Medailles zijn dan een bevestiging.”

Bekkering weet nog niet precies wat ze wil gaan doen na haar afscheid als topsporter. “Ik wil graag betrokken blijven, maar wil zelf geen olympische campagnes meer doen. Maar wel wedstrijdanalyses maken, meedenken met programma’s, advies geven over waar jonge zeilers tegenaan kunnen lopen. Het is tijd voor de volgende generatie.”