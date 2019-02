Torian Graham na zes weken alweer weg bij New Heroes

Tilburgse internatio­nal Sparidans neemt drastisch besluit en stopt met volleybal

8:44 Met een EK én OKT in eigen land is er een mooie volleybalzomer in aantocht. Dirk Sparidans (29) zal daar niet meer bij zijn. De Tilburgse international zwaait binnenkort af als topsporter om te ontdekken wat het leven nog meer te bieden heeft.