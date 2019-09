Trainer worden van Voltena komt voor ex-Volley Tilburg-trainer Johan van Vliet als een prachtkans

Generale repetitie voor Trappers tegen Eisbären Regensburg

18 september De ijshockeyers van Tilburg Trappers spelen donderdagavond (20.00 uur) in eigen hal de laatste oefenwedstrijd voordat de competitie in de Oberliga Nord volgende week vrijdag van start gaat. Tegenstander op Stappegoor is Eisbären Regensburg.