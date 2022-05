Training voor NK Tijdrijden levert Megens winst op in Heeswijk: ‘Als eerste door de laatste bocht’

Twee Brabantse wielercriteriums kregen dit weekend ook twee sterke winnaars. Han van de Poppe toonde zich op zaterdag de sterkste in de Omloop van de Biesbosch. Zondag eiste Brian Megens in Heeswijk de zege voor zich op in het criterium én kroonde zich tot Regiokampioen van Zuid-Nederland.

In de Omloop van de Biesbosch wist bij de elite/beloften een kopgroep van zeven renners weg te rijden. Van deze groep toonde Van de Poppe zich uiteindelijk de sterkste. De renner uit Ameide haalde het met een kleine voorsprong op Jos Koop uit Eindhoven en de Zeeuw Rico van Damme. Organisator Jan Groeneveld keek na afloop tevreden terug op de koers, die werd verreden op een omloop van ruim 9 kilometer. ,,We hadden van tevoren gerekend op een waaierkoers. Dat werd het niet helemaal. Maar het parcours was selectief genoeg om het kaf van het koren te scheiden”, aldus Groeneveld.

Conditie aanscherpen door te blijven aanvallen

Een dag later bij de Ronde van Heeswijk streden de renners uit Zuid-Nederland niet alleen voor de dagwinst in het criterium, maar ook voor het Regiokampioenschap van Zuid-Nederland. Brian Megens, die volop in training is voor het NK Tijdrijden, toonde zich uiteindelijk de sterkste in de wedstrijd. Hij haalde het voor zijn medevluchters Tijmen Snel en Henk Bos.

,,Ik wilde de koers hard maken en zo mijn conditie verder aanscherpen. Daarom ben ik maar steeds blijven aanvallen”, vertelde Megens na de finish. ,,Want mijn ambitie is om in juni bij het NK Tijdrijden te proberen om een medaille te behalen tussen de profs. Ik heb het NK achtervolging op de baan al gewonnen en het lijkt mij mooi om ook tussen de profs voor een verrassing te zorgen. Verder hoop ik dat de KNWU mij wil afvaardigen naar het EK achtervolging op de baan in augustus. Dat is mijn grootste doel voor de komende periode.”

Quote Toen we in de slotfase met drieën over bleven, wist ik dat ik als eerste door de laatste bocht moest gaan Brian Megens

De koers in Heeswijk was een kolfje naar zijn hand. ,,Toen we in de slotfase met drieën over bleven, wist ik dat ik als eerste door de laatste bocht moest gaan. Daarom ben ik een paar honderd meter eerder al vol aangegaan. Gelukkig kwam er daarna niemand meer overheen.” De zilveren en bronzen medaille van het Regiokampioenschap van Zuid-Nederland werden gewonnen door Jasper de Laat en Alain Broos. Het Regiokampioenschap voor beloften werd gewonnen door Stijn Hanegraaf uit Heeswijk-Dinther, die zich voor eigen publiek sneller toonde dan Max Mosmuller en Finn Roumen. ,,Het was een snelle wedstrijd, maar er werd ook veel naar elkaar gekeken”, aldus Hanegraaf. ,,Voor mij maakt dat niet zoveel uit, want ik weet dat ik kan vertrouwen op mijn snelle sprint. In de laatste ronde was het vooral zaak om goed positie te kiezen en voorin te zitten bij de laatste bocht. Ik vind het wel mooi om hier voor eigen publiek Regiokampioen bij de beloften te worden.”