Trampolinespringer Abrahams kraakt zijn hersens over financiële uitdaging: ‘Mijn creativiteit is niet onbeperkt’

Een maand geleden werd Milco Abrahams in het Italiaanse Rimini zesde, elfde en dertiende op de EK. De elfde plaats op de olympische trampoline zorgde voor de meeste blijdschap. ,,Het was voor het eerst sinds lange tijd dat ik weer echt tevreden was met mijn optreden bij een internationale wedstrijd.”

Quote Ik heb internatio­naal al laten zien dat ik de beste Nederlan­der ben, al klinkt dat misschien arrogant om te zeggen Milco Abrahams (21)

De andere twee onderdelen waarop Abrahams uitkomt, het synchroonspringen en de dubbele minitrampoline, zijn niet olympisch en hebben daardoor minder prioriteit. ,,Die doe ik vooral voor de fun en de afwisseling. Maar ze gaan lekker en dat is mooi meegenomen.” Dat hij op de minder bekende maar spectaculaire dubbele minitrampoline de beste Nederlandse EK-prestatie ooit neerzette, maakt hem trots. ,,De finale halen en daarin zesde worden was supervet.”

Interesse

Op dezelfde drie onderdelen komt hij dit weekend in actie tijdens de NK in Ahoy. Een belangrijke wedstrijd, maar geen groot piekmoment. ,,Ik heb internationaal al laten zien dat ik de beste Nederlander ben, al klinkt dat misschien arrogant om te zeggen. De EK’s en WK’s zijn voor mij veel belangrijker, maar om de interesse van sponsoren te wekken weegt een Nederlandse titel wel weer vrij zwaar.”

Hij voelt de druk op zijn schouders om in ieder geval goud te winnen op de grote trampoline en de dubbele minitrampoline, geeft hij toe. ,,Maar ik heb wel zin in de wedstrijd. Omdat er op het NK veel mensen van allerlei niveaus en leeftijden meedoen, is het een heel leuk en gezellig evenement. Ik vind het ook een belangrijk moment om jonge springers enthousiast te maken.”

Trampolinspringer Milco Abrahams tijdens traning in sporthal De Rusheuvel.

Showelement

Echt enthousiast wordt Abrahams als het over twee wedstrijden later deze zomer gaat. Half juli gaat hij naar de World Games in het Amerikaanse Birmingham (Alabama). Tijdens die ‘Olympische Spelen voor niet-olympische sporten’, staat de dubbele minitrampoline op het programma. ,,Voor dat onderdeel is dat de belangrijkste wedstrijd.”

Een kleine maand later doet hij mee aan het allereerste WK freestyle trampolinespringen in Londen. ,,Daarbij doe je minder sprongen en draait het om de moeilijkheid en het spektakel en minder om de nette uitvoering. Ik ben uitgenodigd om mee te doen. Dat wordt een heel gaaf evenement.” Dat showelement past wel bij hem. “Ik vind het belangrijk om het publiek te vermaken.”

15.000 euro per World Cup

Het zijn smakelijke tussengangen op weg naar hopelijk het grote hoofdgerecht: de Olympische Spelen. ,,Misschien is Parijs in 2024 haalbaar, anders vier jaar later”, zegt hij. Of hij er qua niveau klaar voor zal zijn, is slechts één uitdaging. De andere is geld. ,,Om me te kwalificeren moet ik volgend jaar aan vijf of zes World Cups meedoen, die allemaal rond de 15.000 euro kosten.”

Geld blijft een terugkerend thema in de carrière van Abrahams. Begin 2021 kreeg hij landelijke media-aandacht vanwege een tocht op zijn stadsfiets van Oss naar Amsterdam, om geld op te halen voor door corona getroffen ondernemers en zijn eigen sportcarrière. Het leverde in totaal een kleine 4000 euro en een blijvende vaste sponsor op. Maar dat is de komende jaren dus nog lang niet voldoende. ,,Ik ben constant aan het nadenken over nieuwe manieren voor sponsoring, maar mijn creativiteit is ook niet onbeperkt.”