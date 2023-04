Tranen bij GHV: Goirlese handbalsters lopen titel op drie treffers mis

Drie doelpunten kwamen de handbalsters van GHV tekort voor het kampioenschap in de eerste klasse. Er werd weliswaar met 23-13 gewonnen van Zeeland, maar genoeg voor de titel was het net niet. Het doelsaldo van SC Elshout is iets beter.

Applaus klonk er na afloop vanaf de tribunes voor de speelsters van GHV. Dat verdienden ze vanwege het goede seizoen dat ze hebben gehad, maar bekronen met een titel kon de ploeg dat niet. Een aantal speelsters moest even een traantje laten. Niet verwonderlijk als je het kampioenschap misloopt en zeker niet als dat zo nipt is. SC Elshout en GHV gaven elkaar nauwelijks iets toe. De ploeg uit Goirle ging de laatste speelronde in als nummer twee en had een doelsaldo dat zeven treffers minder was dan dat van de concurrent.

Eerst kijken naar de concurrent

Elshout speelde zondagochtend voordat GHV in actie kwam. Femke Pagie en Uta Erdmann gingen daarom eerst bij de concurrent kijken. Zij zagen Elshout met 20-26 bij RED-RAG/Tachos-2 winnen. Daarom moest GHV met minimaal dertien doelpunten verschil winnen om de titel te pakken. Het doelsaldo was dan gelijk, maar op basis van doelgemiddelde zou de titel in dat geval naar de ploeg uit Goirle gaan.

Lange tijd leek de titel voor GHV ver weg. De ploeg speelde gehaast. ,,We probeerden te scoren met toverballen zoals onze trainer het noemt”, zegt keepster Marloes van den Broek. Haar ploeg scoorde in de eerste elf minuten slechts één keer, alleen Lotte Spaan vond het net. De thuisploeg keek tegen een 1-3 achterstand aan, maar begon langzaam warm te draaien. Halverwege was de stand 9-6. Tien minuten voor tijd ging het ineens hard. Vier treffers binnen drie minuten en geen tegengoals en de marge was negen. De titel leek even binnen bereik, maar kwam dat uiteindelijk niet.

Quote We mogen trots zijn op ons seizoen Marloes van den Broek, GHV

,,Ik vind het erg dat het niet is gelukt. We dachten dat het haalbaar was om het verschil goed te maken”, zegt Van den Broek. Ze stond goed te keepen en haalde er verschillende ballen uit. Haar ploeg kreeg in achttien wedstrijden slechts 246 tegentreffers. ,,Het minst van alle ploegen in de eerste klasse. Daar ben ik trots op. Zoals we ook trots mogen zijn op ons seizoen.”

Genoeg voor de titel was het niet. ,,We waren er dichtbij”, zegt speelster Laura Vromans. ,,Ik blijf ons ook de betere ploeg vinden, omdat we dikker van Elshout hebben gewonnen dan zij van ons.” Thuis won GHV met 17-11 en uit werd met 14-13 verloren. Het onderlinge resultaat lijkt in het voordeel van GHV, maar de bond kijkt naar het aantal behaalde punten in de onderlinge wedstrijden en dat is dus gelijk.

Afscheid van de coach

,,We hebben een mooi seizoen gehad, maar ik was liever op tien doelpunten geen kampioen geworden dan zo nipt”, vertelt Van den Broek. ,,Ik gun Jack een mooi afscheid.” Jack is coach Jack van Dooren. Hij stopt na vijf jaar bij de ploeg. Hij pakte eerst de titel in de tweede klasse en hoopte zijn team achter te laten in de hoofdklasse. Komend seizoen wordt hij opgevolgd door Johan van der Voorn.

Van Dooren was al gestopt, maar kreeg vijf jaar terug een telefoontje van Van den Broek of hij hun coach wilde worden. Vijftien jaar geleden werkten de twee ook al samen bij GHV en werden toen samen kampioen in de tweede klasse. Dat kunstje flikten ze nu weer. Maar nog een titel samen zat er niet in. ,,Jammer dat was de kers op de taart geweest. Ik vind het jammer voor de speelsters, want ze horen in de hoofdklasse thuis.”