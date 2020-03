Transferstop voor Trappers: ‘Voor ons verandert er weinig’

Heroes-eigenaar Bob van Oosterhout: ,,Basket­bal­sei­zoen uitspelen wordt steeds moeilijker”

17 maart Zaterdag was Heroes-eigenaar Bob van Oosterhout nog bij de vergadering van de Nederlandse basketbalclubs in Almere waar afgesproken werd om de competitie in de eredivisie in het eerste weekend van mei te hervatten. Een paar dagen later is alles anders. ,,Het wordt steeds moeilijker om het seizoen uit te spelen”, beseft Van Oosterhout.