Trappers 9 tellen voor tijd naar winst in Halle

Marianne Vos keert 7 december terug in het veld

16:22 Wielrenster Marianne Vos maakt op 7 december in het Belgische Essen haar rentree in het veld. De zevenvoudig wereldkampioene veldrijden start in de Brico Cross in Essen, maakte haar ploeg bekend. Daarna gaat ze op trainingskamp met haar ploeg CCC-Liv.