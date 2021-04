Trappers’ aartsrivaal Hannover Scorpions pakt de titel in de Oberliga Nord

Het kwam in de finale van ‘Nord’ aan op een beslissingsduel nadat Trappers-bedwinger Herner EV en Trappers’ aartsrivaal Scorpions allebei één wedstrijd na overtime hadden gewonnen. Dinsdagavond werd het ook in ijsstadion Mellendorf in Hannover weer een thriller.

Dubieuze straf

Nadat Herner een 2-4 voorsprong had verspeeld (Scorpions maakte shorthanded de 4-4), waren beide ploegen tweee minuten voor het einde van de derde periode wnog in evenwicht: 6-6. Vervolgens kregen de bezoekers uit Herne een dubieuze straf, waarna Scorpions in powerplay toesloeg: 7-6. In een ultieme poging alsnog langszij te komen, liep Herner EV in het mes: 9-6.