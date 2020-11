Trappers: alle thuisduels in november worden uitduels vanwege coronaregels

Afgedroog­de amateurs leven mee met VVV: ‘De vrienden van de trainer zullen hem hier wel mee pesten’

25 oktober De historische 0-13 overwinning van Ajax bij VVV-Venlo ging dit weekend letterlijk de wereld over. Dat gold vorig seizoen niet voor de 17-0 nederlaag van SV Advendo, of die ene keer dat Dussense Boys thuis met 2-11 verloor. Ook voor het absolute rampjaar van RKSV Sterksel was weinig internationale aandacht. De direct betrokken amateurs weten echter precies hoe ze zich bij VVV momenteel moeten voelen.