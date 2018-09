Trappers begint competitie met ruime zege in Erfurt

Halverwege de wedstrijd stond het nog 1-1. Daarna wist de ploeg van coach Bo Subr een extra versnelling te vinden, die niet bij te houden was voor de thuisploeg. Verdediger Giovanni Vogelaar tekende in de eerste periode voor het eerste competitiedoelpunt van de Tilburgers in het nieuwe seizoen. In de tweede periode kwam Black Dragons eerst langszij, maar vervolgens sloegen Ivy van den Heuvel en Nardo Nagtzaam toe namens de bezoekers: 1-3.

Heel even spannend

In periode 3 werd het nog heel even spannend toen de Erfurters terugkwamen tot 2-3, maar nog geen vijf minuten later had Trappers dankzij een goal van Jordy van Oorschot weer een kloof van twee treffers (2-4). In de slotfase liepen de Tilburgers via doelpunten van Boet van Gestel en Mitch Bruijsten (shorthanded) nog uit naar 2-6. De 3-6 in de slotminuut was nog slechts voor de statistieken, ook al gebeurde dat op een moment dat Trappers met twee man meer op het ijs stond.