Trappers begint competitie met ruime zege op Hannover Indians

De eerste periode begon rommelig, maar in de slotfase wist Trappers de score te openen. Het was de donderdag van Hijs Hokij Den Haag gehuurde Giovanni Vogelaar die met een afstandsschot doel trof: 0-1. Vogelaar keerde afgelopen zomer terug naar Nederland na een eenjarig verblijf in Oostenrijk. Daarvoor speelde hij al vier seizoenen bij Trappers.

Trappers wankelen

Diego Hofland verdubbelde de voorsprong in Hannover halverwege de tweede periode toen hij na een fraaie individuele actie de 0-2 binnen schoof, maar het pleit was nog niet beslecht. Oud-Trappers-import Parker Bowles tekende in powerplay de 1-2 aan voor de thuisploeg. De Tilburgers wankelden even, maar pikten in de slotminuut van de tweede periode nog een goaltje mee. Het afstandsschot van Jordy van Oorschot 22 tellen voor de tweede pauze leek niet onhoudbaar, maar blijkbaar had de goalie van Indians er slecht zicht op: 1-3.