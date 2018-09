Trappers begint met ver uitduel aan competitie: 531 kilometer naar Erfurt

Ingespeeld

Collier denkt dat Trappers, ondanks het verlies van Parker Bowles (naar Noorwegen) weer tot de beste teams in de Oberliga zal behoren. ,,Al weet ik niet precies of en hoe andere teams zich hebben versterkt. En dat Parker is vertrokken, is jammer. Maar de rest van de selectie is intact gebleven. Dat heeft veel voordelen. We zijn al goed op elkaar ingespeeld. Het zal niet zo zijn dat we met onze ogen dicht de vierde Oberligatitel op rij kunnen binnenhalen, maar we zullen zeker weer een van de kanshebbers zijn."