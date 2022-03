Trappers begint play-offs met ruime zege, maar de ploeg moet nog vol aan de bak

Ook na de 2-0 van Kevin Bruijsten in de tweede periode bleek het nog zeker niet gedaan.Precies twintig tellen later stond de 2-1 van Dimitri Litesov al op het scorebord. Even wankelde Trappers, dat zwaar onder druk kwam te staan na de eerste tegentreffer. Maar toen was daar Delaney Hessels die de belangrijke 3-1 binnenwerkte. En een minuut later volgde al de 4-1 van Max Hermens.