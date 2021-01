Trappers beleeft valse start van 2021 na nederlaag tegen Black Dragons Erfurt.

De start van Trappers was goed. De thuisploeg kwam vlak voor het einde van de eerste pauze op voorsprong via een powerplaygoal van Giovanni Vogelaar: 1-0. De voorsprong kon ploeg van Josh Mizerek, die wederom hoofdcoach was omdat Bo Subr ontbrak, niet vasthouden.

In de tweede periode kwam Black Dragons al na 54 tellen langszij, alsof Trappers de benen nog moest los schudden na de thee. Opnieuw kwamen de Tilburgse ijshockeyers op voorsprong. Ditmaal door een shorthandedgoal (mannetje minder) van Diego Hofland: 2-1. Maar tweeënhalve minuut later was het wederom gelijk. Dit keer scoorden de bezoekers uit powerplay en ze drukten door.

In de 51ste minuut kreeg Black Dragons Erfurt, dat even daarvoor Fritz Denner tien minuten op de strafbank zag plaatsnemen vanwege een check tegen de nek en het hoofd (misconduct), een penaltyshot. Ninho Hessels was de veroorzaker. Arnoldas Bosas, die ook een misconduct had maar dan in de tweede periode, hield het hoofd koel in het kat-en-muisspel met Ian Meierdres: 2-3.

Overtime

Nu toonde Trappers veerkracht en Diego Hofland maakte zijn tweede van de avond: 3-3. In de reguliere speeltijd viel geen beslissing. Overtime dus. Drie tegen drie en vijf minuten speeltijd. De winnaar leek te vallen na penaltyshots, maar met nog 27 tellen op de klok haalde Petr Gulda de trekker over: 3-4.

Een valse start voor Trappers, dat alsnog één puntje overhield en zich zondag (17.00 uur) kan revancheren. Dan staat de tweede ontmoeting met Black Dragons Erfurt op het programma, weer op Stappegoor.

Scoreverloop: 18. Vogelaar (pp) 1-0, 21. Schupping 1-1, 33. Hofland (sh) 2-1, 36. Beach 2-2, 51. Bosas (ps) 2-3, 54. Hofland 3-3, 65. Gulda 3-4.