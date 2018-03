Trappers: beste coach en beste goalie van Oberliga Nord

De andere eretitels gingen voorbij aan de neus van Trappers, dat met een straatlengte voorprong als eerste eindigde in de Oberliga Nord. Patrick Schmid van Hannover Scorpions won in de categorie ‘Speler van het jaar’. Hierbij liet hij Aaron McCleod van Herner EV en Parker Bowles van Trappers ruim achter zich.

Play-offs

Trappers is nog bezig met de play-offs van de Oberliga Nord en Oberliga Süd samen. Inmiddels hebben de Tilburgers de kwartfinale bereikt en daarin een 1-0 voorsprong genomen tegen Eisbären Regensburg. Vanavond (vrijdag) is het tweede duel in de serie in Regensburg. Trappersfans kunnen de wedstrijd live zien op schermen in de lounge van de ijshal op Stappegoor. Aanvang: 20.00 uur.