Trappers blijft eerste ondanks verlies in Essen

De Duitsers kwamen al snel op voorsprong, nadat Julian Lautenschlager de openingstreffer binnenwerkte. Trappers kwam in de 23ste minuut via Kilian van Gorp op gelijke hoogte. Vijf minuten later stond Essen echter alweer op 3-1, na goals in de 27ste en de 28ste minuut. De 3-2 viel in de 36ste minuut in een Tilburgse powerplay. Ryan Collier was de doelpuntenmaker.