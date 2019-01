Trappers blijft in Oberliga, zonder buitenlandse spelers

Tilburg Trappers mag ook volgend seizoen meedoen in de Oberliga, de competitie op het derde niveau in Duitsland. Dat heeft voorzitter Ron van Gestel te horen gekregen van de preses van de Duitse ijshockeybond. De Tilburgse club moet daarvoor wel offers brengen.

Het was onduidelijk of de Tilburgers nog in de Oberliga konden blijven, omdat er bij steeds meer clubs in deze competitie weerstand ontstond tegen de dominantie van Trappers. Sinds de overstap van de Nederlandse club naar Duitsland werd de ploeg alle drie de seizoenen kampioen. Promotie is echter niet mogelijk voor Trappers, omdat de organisatie van de DEL2 (het tweede niveau) dat niet toestaat aan een buitenlandse club.

Geen imports

De Tilburgse club doet echter wel een offer om in de Oberliga te kunnen blijven. Trappers zal volgend seizoen zonder buitenlandse spelers (imports) aantreden. Dat betekent dat na dit seizoen afscheid moet worden genomen van forward Brock Montgomery, die sinds anderhalf jaar voor de Tilburgers uitkomt. In het huidige seizoen had Trappers op eigen initiatief al gekozen voor het aantrekken van slechts één import, waar er twee per team zijn toegestaan. Er is Trappers veel aan gelegen om de in Oberliga te kunnen blijven, omdat een redelijk alternatief vooralsnog ontbreekt. De Nederlandse competitie is kwalitatief een heel stuk minder.

,,Wij zien zelf ook wel dat we eigenlijk te sterk zijn voor de Oberliga”, legt Ron van Gestel uit. ,,En we willen graag meedenken over oplossingen. Daar is dit uitgekomen en daar kunnen alle partijen mee leven. Voor ons betekent het dat we in plaats van imports meer jeugdspelers door kunnen schuiven. Dat is altijd een van onze belangrijkste doelstellingen geweest.”

Voorzitter stopt

Van Gestel, die donderdagavond de spelersgroep informeerde over de laatste ontwikkelingen, kondigde tevens aan dat hij na dit seizoen stopt als voorzitter van Tilburg Trappers. De zoektocht naar een opvolger is in volle gang.